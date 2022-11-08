Крымские аграрии собрали почти шесть тысяч тонн риса

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Урожай риса крымских аграриев к настоящему дню составляет почти шесть тысяч тонн риса, со средней урожайностью по республике 82 центнера с гектара.

- Двум предприятиям в Раздольненском районе осталось собрать урожай с 13 гектаров. Здесь на полях растут сорта «Аполлон» и «Патриот». В этом году предприятие посеяло рис на площади больше 84 гектаров. Уже убрано 79 гектаров первого обмолота, намолочено больше 680 тонн, - цитирует Крымская газета министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука.

Он напомнил, что в этом году водолюбивая культура была посеяна впервые за восемь лет, после возобновления работы Северо-Крымского канала. Кампания по уборке началась 30 сентября и в настоящий момент находится на завершающем этапе.

Ранее сообщалось, что в Крыму собрали уже более 70 тысяч тонн технических и столовых сортов винограда. Ожидается, что урожай будет не меньше прошлогоднего. Урожай собран с площади 10 тысяч га, осталось снять винную ягоду с площади 5,5 тысяч га.

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