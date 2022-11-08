После разблокировки Северо-Крымского канала республика получила больше 90 млн кубометров воды

В нынешнем году в наливные водохранилища региона по Северо-Крымскому каналу предполагается подача свыше 100 млн кубометров воды Фото: Ирина ГЕРЦ

В 2022 году в наливные водохранилища полуострова по Северо-Крымскому каналу предполагается подача свыше 100 миллионов кубометров воды, более 90 млн кубометров из которых регион уже получил.

- В наливные водохранилища Северо-Крымского канала запланирована подача общим объемом 101,7 миллиона кубометров за весь 2022 год, - цитирует КИА председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Владислава Масляника.

По его словам, с начала 2022 года общих объем воды, поданный в наливные водохранилища, составил 93,9 миллиона кубометров.

Ранее «‎Комсомолка»‎ писала, что новая водная артерия Крыма готова на 65%. Северный Крым поделится с Восточным питьевой водой. Введение в эксплуатацию тракта водоподачи снимет нагрузку с Северо-Крымского канала по питьевому водоснабжению крымчан.

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