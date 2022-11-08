Крымская железная дорога обновит 18 пассажирских платформ по госпрограмме

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

В Крыму в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» проведут реконструкцию 18 пассажирских платформ, сообщает пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

– В рамках госпрограммы КЖД проведет реконструкцию 18 пассажирских платформ на станциях Азовская, Бахчисарай, Ефремовская, Нижнегорская, Почтовая, Прибрежная, Феодосия, Пролетная, Пресноводная, разъезд Сторожевое, Верхнесадовая, Семь Колодезей, остановочный пункт Бранное Поле, разъезд 30 км, Новофедоровка, Останино, Кировская и Краснофлотская, – говорится в сообщении.

Главгосэкспертиза России уже одобрила проекты реконструкции платформ на станциях Нижнегорская, Ефремовская, Пролетная и Азовская. До конца года планируется получить положительные заключения по всем остальным проектам.

– С 2023 года Крымская железная дорога приступит к реализации данных проектов. <…> В результате масштабной работы все платформы будут приведены к нормам технической эксплуатации, требованиям по безопасности граждан, а также будет обеспечена доступность для пассажиров из числа маломобильных групп населения, – отметили в КЖД.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года на железнодорожных линиях Крыма заменят восемь пассажирских платформ. Новые платформы появятся на ж/д станциях Остряково, Яркая, Сирень, 29 км, Ефремовская, Пролетная, Краснопартизанская и Красноперекопск.

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