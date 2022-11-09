Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов

Фото: Владимир Константинов/Tg

Земельные участки украинских олигархов, поддерживающих действующий ныне киевский режим, подпадут под национализацию в Крыму.

- Комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. <...> должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации, - сказал глава регионального парламента Владимир Константинов РИА Новости.

Ранее в Госсовете приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Туда внесли поправки о том, что все имущество иностранных граждан, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, подлежит национализации. Список объектов будет постепенно пополняться.

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