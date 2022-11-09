Глава Крыма Сергей Аксенов посетил производственные цеха завода «Фиолент»

Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил производственные подразделения симферопольского АО «Завод «Фиолент», где ознакомился с работой цехов и пообщался с руководством и трудовым коллективом.

- Коллектив завода - единый организм, способный выполнять самые сложные и серьезные задачи. Благодарю вас и ваше руководство за высокие результаты работы, гуманитарную поддержку военных и населения новых российских регионов, - цитирует КИА Аксенова.

По словам гендиректора завода Александра Баталина, потребность в изделиях, которые производятся на данном предприятии, в 2022 году выросла в полтора раза. Они применяются практически во всех видах наземного, воздушного и космического вооружения. Рост спроса на них ожидается и в следующем году.

Ранее сообщалось, что Крым передал бронежилеты и первую партию демисезонной обуви мобилизованным. Военных также обеспечивают спальными мешками и термобельем.

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