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НовостиЭкономика9 ноября 2022 12:59

Крымские медорганизации получили 49 автомобилей «Lada Granta»

Их направили в 19 учреждений
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: rpo.rk.gov.ru

Фото: rpo.rk.gov.ru

Для медорганизаций Крыма приобрели 49 автомобилей «Lada Granta» за 37,7 миллиона рублей. Машины направили в 19 лечебных учреждений.

- Наибольшее количество машин (по восемь) переданы в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу и Бахчисарайскую ЦРБ, - сообщила первый замминистра здравоохранения РК Ольга Растригина.

Ранее больницы Крыма получили еще 49 новых легковых автомобилей, которые также были распределены между 19 учреждениями.

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