Урожай подсолнечника в Крыму выше прошлогоднего, собрано 111 тысяч тонн

Крымские аграрии завершили уборку подсолнечника Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Крымские аграрии завершили уборку подсолнечника, собрав 111 тысяч тонн - на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.

– В этом году с полей собрано 111 тысяч тонн, а это на 14% больше полученного урожая подсолнечника в прошлом году. Обмолочено больше 76 тысяч гектаров, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

В этом году подсолнечник был посеян на площади 76,2 тыс. гектаров, что на 18% больше, чем в 2021 году.

Больше всего подсолнечника собрали в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах.

Ранее сообщалось, что крымские сельхозтоваропроизводители собрали почти шесть тысяч тонн риса. В этом году рис был посеян впервые за восемь лет.

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