В Крыму выбирают Принцессу Бала хризантем 2022

Нужно проголосовать за самый красивый цветок. Фото: Анна Корнилова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма в разгаре знаменитый Бал хризантем, где сейчас выбирают самые красивый цветок, а вернее – самые красивые цветы, поскольку речь идет о том, кому будет принадлежать диадема принцессы, а кому и корона королевы.

- По давней традиции во время Бала хризантем в Никитском ботаническом саду выбирают Принцессу и Королеву. Принцесса – это лучшая хризантема из мелкоцветковых хризантем. Королева – крупноцветковая хризантема, - сообщили в пресс-службе Сада.

Сделать свой выбор можно на сайте или в паблике Никитского сада в соцсети.

Рассматривать и оценивать симпатичные цветы - это приятная работа, но легкой ее нельзя назвать.

- На Бале хризантем представлено 500 сортов, в том числе 295 сортов мелкоцветковых хризантем. Из мелкоцветковых хризантем в финал вышли 46 сортов, которые мы и представляем для голосования, - отметили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

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