«Позови меня тихо по имени»: в Крыму ищут название для цветка с Бала хризантем 2022

У сорта пока не названия. Фото: кадр видео Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма подыскивают имя для цветка, который принимает участие в Бале хризантем 2022. В Никитском саду огромную клумбу украшают 500 сортов растения. Но как оказалось, что среди красавиц есть и безымянные хризантемы. Найти самое подходящие название для великолепного цветка могут все желающие.

- Назови меня! – такой видеоролик появился в паблике Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Ну надо же, прямо как в знаменитой песне группы «Любэ» - «Позови меня тихо по имени…»

Можно ни в чем себе не отказывать и на полную катушку включать свою фантазию. Вот и пользователи соцсети откликнулись на предложение, высказав свои варианты в комментариях: «Южное солнышко»; «Лучики солнышка»; «Канарейка Крыма».

Кстати, традиционная выставка осенних цветов Бал хризантем проходит уже в 69 раз. Здесь для гостей приготовили симпатичные фотозоны: скамейку для влюбленных, карту Крыма из живых цветов и платье королевы осени.

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