В Крыму установили приносящую счастье скамейку: в Никитском саду начинается Бал хризантем 2022

Счастливая скамейка для влюбленных. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма основательно подготовился к Балу хризантем 2022, ведь 27 октября официальное открытие масштабной выставки цветов.

Уголок для романтиков. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Для романтически настроенных посетителей даже установили специальную лавочку.

- Наша новая скамеечку для влюбленных! Надеемся, что объект принесет счастье всем, кто здесь сделает фото на память и станет любимым уголком для романтиков, - не скрывают положительных эмоций сотрудники Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

В Саду можно сделать восхитительную фотоссесию в окружении первых красавиц Бала хризантем, примерить удивительное платье королевы осени, а так запечатлеть себя и близких на фоне карты Крымского полуострова из живых цветов.

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