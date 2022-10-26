В Крыму 27 октября начнется Бал хризантем 2022

Осенний цветок. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма назвали дату начала масштабной выставки цветов.

- Официальное открытие Бала хризантем 2022 состоится 27 октября, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Выставка коллекционных хризантем 2022 называется – «Осени цветок волшебный».

В этом году гости Никитского сада смогут полюбоваться рекордным многообразием – на клумбах цветут и благоухают 500 сортов и гибридов хризантемы!

Здесь можно сделать восхитительную фотоссесию в окружении первых красавиц Бала, пофорсить в платье королевы осени и сделав снимок на фоне карты Крымского полуострова.

На Крымском полуострове погода чуть дождливая, что задержит увядание нежных лепестков и продлит время цветения сказочных хризантем.

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