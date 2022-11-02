Платье королевы осени и 500 сортов осенних цветов: как в Крыму проходит Бал хризантем 2022

Платье королевы осени. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма радует шикарной выставкой осенних цветов – в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем 2022.

Здесь можно увидеть 200 сортов осенних цветов и даже примерить платье королевы осени - радостные эмоции и чудесные фотографии гарантированы!

Карта Крыма из цветов. Фото: Александр Кудрявцев/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Ведь для гостей в Никитском саду приготовили много сюрпризов, включая панно из живых цветов в виде Крымского полуострова.

Хризантемы бывают разные. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Но конечно нельзя забывать о главном - огромной клумбе, где проходит Бал хризантем.

Осенние цветы Крыма. Фото: Александр Кудрявцев/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Необычные расцветки, формы лепестков и соцветий не оставят равнодушным даже самое казалось бы зачерствевшее сердце.

Цветы не только красивые, но еще и «вкусные». Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

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