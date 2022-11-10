Развожаев прокомментировал обстановку в Херсоне: «Наша армия уходит на левый берег Днепра»

Фото: Михаил Развожаев/Tg

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал обстановку в Херсоне, заявив, что перед решением покинуть левый берег Днепра была проделана большая работа по эвакуации людей.

- Эмоционально, как и все, разделяю горечь от решения по Херсону. Наша армия уходит на левый берег Днепра. Перед решением была проделана колоссальная работа: организована эвакуация людей, подготовлены позиции и так далее, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, в ноябре сотрудники скорой медицинской помощи Республики Крым и Севастополя эвакуировали 400 маломобильных граждан с территории Херсонской области в Крым. Вначале граждан вывезли на железнодорожный вокзал Джанкоя, откуда пациенты гериатрических пансионатов отправились в Ростовскую и Воронежскую области.

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