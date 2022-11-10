У двоих севастопольцев изъяли семь килограммов наркотика, выращенного на продажу

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

Задержаны двое жителей Севастополя 57 и 54 лет, выращивающих на своем земельном участке каннабис для дальнейшей продажи наркоманам. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму.

- По месту жительства наркодельцов сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято в общей сложности свыше семи килограммов изготовленного наркотика, - говорится в сообщении.

На севастопольцев завели уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Уточняется, что об дали признательные показания.

Напомним, житель Евпатории попался на хранении одного грамма наркотиков. Мужчина купил амфетамин в Интернете для личного употребления.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50