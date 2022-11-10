Житель Ялты, избивший до смерти свою мать, отправится в колонию на восемь лет

В Ялте осудили 42-летнего местного жителя, убившего собственную мать Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ялте суд приговорил к восьми годам колонии 42-летнего местного жителя, убившего собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В суде установлено, что подсудимый в мае текущего года, находясь у себя в квартире, где проживал совместно с престарелой матерью, неоднократно в ходе конфликтов наносил последней руками и ногами удары по голове и туловищу, – говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте, добавили в ведомстве.

Ялтинский городской суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ), и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что отсидевший за убийство житель Сакского района Крыма избил свою мать деревянной палкой. Мужчина снова отправится в колонию.

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