Стало известно, где похоронят замглавы администрации Херсонской области Стремоусова

Фото: Tg-канал Кирилла Стремоусова

Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе 11 ноября.

- Похороны Кирилла Стремоусова завтра. В Симферополе. Предварительно 12.00 -13.00. Точное время сообщим позже, - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов попал в смертельное ДТП под Геническом.

Ранее КП-Крым писала, что Стремоусов многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой.

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