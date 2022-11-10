До конца 2022 года в многоквартирных домах Крыма установят 445 новых лифтов

В Крыму до конца года заменят более 400 лифтов Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В 184 многоквартирных домах Крыма в настоящее время проводятся работы по замене лифтов. По планам, должны установить 445 новых кабины за счет средств резервного фонда правительства РФ.

- На объектах капремонта завершено обследование шахт, механизмов и узлов, осуществлен демонтаж старых лифтов, активно ведется монтаж нового лифтового оборудования, после чего будут проведены пусконаладочные работы, а также проверка, испытание и измерение лифтов, - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Крыма.

До конца 2022 года намерены поменять два лифта Саках, пять - в Красноперекопске, шесть - в Армянске, 15 - в Щелкино, 16 - в Алуште, 35 - в Евпатории, 48 - в Ялте, 94 - в Керчи и 224 - в Симферополе.

Ранее сообщалось, что Крымская железная дорога обновит 18 пассажирских платформ по госпрограмме. Работы начнут в следующем году.

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