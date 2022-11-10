Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 ноября 2022 12:13

Глава Минпрома Крыма Элекчан: дефицита товаров в республике нет

Все предприятия торговли Крыма работают в штатном режиме
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму сформированы неснижаемые остатки продовольствия

В Крыму сформированы неснижаемые остатки продовольствия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все крымские торговые предприятия на сегодняшний день функционируют штатно, дефицита товаров нет.

- Потребительский спрос населения удовлетворяется в полном объеме, в рознице созданы неснижаемые остатки продовольствия в достаточном количестве, - цитирует КИА врио министра промышленной политики Республики Крым Елену Элекчян.

Напомним, ранее был сформирован список приоритетных грузов при перевозке через Керченскую паромную переправу. Есть продовольственные товары (например, скоропортящиеся продукты) и непродовольственные товары (средства гигиены) первой необходимости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50