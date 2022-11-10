Глава Минпрома Крыма Элекчан: дефицита товаров в республике нет

В Крыму сформированы неснижаемые остатки продовольствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все крымские торговые предприятия на сегодняшний день функционируют штатно, дефицита товаров нет.

- Потребительский спрос населения удовлетворяется в полном объеме, в рознице созданы неснижаемые остатки продовольствия в достаточном количестве, - цитирует КИА врио министра промышленной политики Республики Крым Елену Элекчян.

Напомним, ранее был сформирован список приоритетных грузов при перевозке через Керченскую паромную переправу. Есть продовольственные товары (например, скоропортящиеся продукты) и непродовольственные товары (средства гигиены) первой необходимости.

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