На церемонию прощания с Кириллом Стремоусовым приехал Сергей Кириенко

Заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии Фото: Ирина ГЕРЦ

На траурную церемонию прощания с заместителем губернатора Херсонской области приехал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Также, помимо простых людей, пришли известные чиновники. Среди них губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Гроб с телом Стремоусова выставлен в кафедральном Александро-Невском соборе.

Помимо простых людей, пришли известные чиновники Фото: Ирина ГЕРЦ

Напомним, заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии. По информации пресс-службы администрации области, авария произошла из-за неосторожности водителя фуры. После смерти заместителя губернатора Кирилла Стремоусова посмертно наградили Орденом Мужества.