Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 9:39

На церемонию прощания с Кириллом Стремоусовым приехал Сергей Кириенко

Заместитель губернатора погиб в автокатастрофе 9 ноября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии

Заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии

Фото: Ирина ГЕРЦ

На траурную церемонию прощания с заместителем губернатора Херсонской области приехал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Также, помимо простых людей, пришли известные чиновники. Среди них губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Гроб с телом Стремоусова выставлен в кафедральном Александро-Невском соборе.

Помимо простых людей, пришли известные чиновники

Помимо простых людей, пришли известные чиновники

Фото: Ирина ГЕРЦ

Напомним, заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии. По информации пресс-службы администрации области, авария произошла из-за неосторожности водителя фуры. После смерти заместителя губернатора Кирилла Стремоусова посмертно наградили Орденом Мужества.