Прощание с Кириллом Стремоусовым проходит в Александро-Невском соборе Симферополя

В Симферополе проходит прощание с Кириллом Стремоусовым Фото: Ирина ГЕРЦ

Церемония прощания с вице-губернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым, который погиб в ДТП 9 ноября, прошла в пятницу в Александро-Невском соборе Симферополя.

Напомним, чиновнику было 45 лет. Месяц назад глава Крыма Сергей Аксенов вручил Кириллу Стремоусову российский паспорт. Он поблагодарил заместителя главы администрации Херсонской области за то, что в трудное время тот не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, а еще сумел сохранить верную и твердую позицию в сложных обстоятельствах.

Вечером 9 ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кирилл Стремоусов награжден орденом Мужества посмертно.

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