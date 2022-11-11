Кирилл Стремоусов был настоящим воином, - глава Республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что погибший замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был настоящим воином. Сегодня, 11 ноября, с чиновником простились в Александро-Невском соборе Симферополя.

- Кирилл Сергеевич был настоящим воином, искренним, честным человеком с чистым сердцем, в котором была Божья искра. Он никогда не боялся идти вперед, старался реализовать то, о чем мечтали люди, был готов рисковать собой ради справедливости, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее КП-Крым писала, что место захоронения Кирилла Стремоусова в Крыму засекретили. Однако на церемонию прощания смогли попасть и журналисты. Среди десятков людей, пришедших проводить Кирилла Стремоусова в последний путь, была и его супруга. Вместе они воспитывали пятерых детей, который сейчас остались без отца.

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