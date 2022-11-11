Место захоронения Кирилла Стремоусова в Крыму засекретили

9 ноября Стремоусов погиб в ДТП на территории Херсонской области Фото: Ирина ГЕРЦ

В эти минуты в соборе Александра Невского в Симферополе проходит прощальная церемония с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Напомним, чиновник трагически погиб в ДТП в районе Геническа.

Место захоронения Кирилла Стремоусова будет засекречено. Об этом КП-Крым сообщил осведомленный источник.

Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП Фото: Ирина ГЕРЦ

- Похоронят в открытом гробу, но с прикрытым лицом. О месте захоронения сообщаться не будет, - уточнил собеседник.

Напомним, чиновнику было 45 лет. Месяц назад глава Крыма Сергей Аксенов вручил Кириллу Стремоусову российский паспорт. Он поблагодарил заместителя главы администрации Херсонской области за то, что в трудное время тот не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, а еще сумел сохранить верную и твердую позицию в сложных обстоятельствах.

Вечером 9 ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кирилл Стремоусов награжден орденом Мужества посмертно.

Память чиновника хотят увековечить, назвав в честь него улицу в столице Крыма Фото: Ирина ГЕРЦ

«‎Комсомолка» собрала интересные факты из жизни чиновника здесь. Среди прочего, Стремоусов был отцом пятерых детей, путешествовал в США и стал автором книги «Записки мотоциклиста».

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