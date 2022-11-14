18 ноября жители Крыма смогут получить бесплатную юридическую помощь

В рамках мероприятия запланированы бесплатные юридические консультации для физических лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Крымского полуострова 18 ноября смогут дистанционно получить бесплатную юрпомощь.

- 18 ноября 2022 года с 15.00 до 18.00 Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи в формате онлайн, - цитирует КИА сообщение организации.

Так, запланированные мероприятия проведет зампредседателя Крымского регионального отделения организации «Ассоциация юристов России» Арман Петросян по номерам: +79787467996, +79781043932 (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, Google Duo).

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