В Симферопольском районе прошел арт-субботник 12 ноября

Фото: Денис Кратюк/Tg

12 ноября в Симферопольском районе на территории Партизанского водохранилища прошел арт-субботник в рамках акции «Чистая осень», сообщил глава местной администрации Денис Кратюк.

- Участники субботника на берегу Партизанского водохранилища не только собрали и отсортировали мусор, но и установили вместе с организаторами видеокамеры и новые дизайнерские аншлаги с просьбой сохранять чистоту, - написал Кратюк в своем Tg-канале.

Напомним, 18 ноября жители Крыма смогут получить бесплатную юридическую помощь. Консультации проведет зампредседателя Крымского регионального отделения организации «Ассоциация юристов России».

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