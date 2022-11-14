В Симферополе построят общежитие для КФУ на 450 мест

Фото: пресс-служба КФУ

Новое общежитие на 450 мест для студентов Крымского федерального университета имени Вернадского построят в Симферополе, возвести здание планируется к 2024 году, сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует реализацию объекта.

– В общежитии предусмотрено создание жилых, учебных, подсобных и административных помещений. На территории здания создадут гостевые парковочные места, площадки для отдыха и спортивных занятий, – рассказали в пресс-службе компании.

Здание площадью более 8,5 тысяч квадратных метров запроектировано для проживания 450 студентов.

Фасады общежития будут выдержаны в лаконичном стиле с облицовкой керамогранитом в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме с выделением оранжевым цветом элементов декоративной отделки.

Напомним, также для КФУ построят десятиэтажное общежитие в районе улицы Ялтинской, 20. Корпус общей площадью более 5 000 квадратных метров запроектирован для проживания 250 студентов.

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