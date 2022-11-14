Ж/д направление Москва - Симферополь вошло в топ-20 на новогодние праздники

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Направление Москва - Симферополь вошло в 20-ку самых популярных на новогодние праздники, сообщают аналитики сервиса путешествий Туту.

Наиболее же популярным направлением по железной дороге традиционно остается вояж между Москвой и Санкт-Петербургом, как и в прошлом году. Вторым в списке по убыванию является направление Москва - Ростов-на-Дону.

- Замыкает тройку направление Москва - Казань (оно и год назад было в топ-3), доля этого маршрута составляет 2,1%, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью восстановлено. Почтовые индексы в Запорожской области уже приведены к российскому стандарту.

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