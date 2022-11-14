Учитель из Ялты победила в Международном педагогическом конкурсе

Фото: Крымская газета

Руководитель изостудии «Цветик-семицветик» из Ялты Татьяна Бурцева одержала победу в Международном педагогическом конкурсе «Жар-Птица России».

- Она соревновалась с 1 294-мя коллегами из 15 стран, на конкурс представила работу «Фольклорные мотивы» в технике свободно-кистевой росписи, - цитирует Крымская газета главу администрации Ялты Янину Павленко.

В конечном счете члены жюри признали ее лучшей в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Напомним, после политических игр на конкурсе красоты в Индонезии, крымчанка Юлия Павликова надеется победить во Вьетнаме. Для 29-летней супермодели это может быть завершающий конкурс подобного уровня в карьере.

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