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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 13:51

В Крыму на шесть лет осудили мужчину за участие в «Батальоне Челебиджихана»*

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства
Екатерина НАЗАРОВА
Мужчину осудили на длительный срок за участие в запрещенном нацбатальоне

Мужчину осудили на длительный срок за участие в запрещенном нацбатальоне

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в Крыму на шесть осудил мужчину за участие в незаконном вооруженном формировании «‎Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»‎*.

- С целью, противоречащей интересам Российской Федерации, указанный гражданин совершил участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, - сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном).

*Незаконное в РФ вооруженное формирование.

Напомним, в Ялте продавца магазина осудили за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Мужчину приговорили к четырем месяцам исправительных работ.

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