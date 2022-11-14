Владельца парка львов «Тайган» Зубкова обвинили в краже енота

Фото: Скриншот из видео Олега Зубкова

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков снова оказался в центре обсуждений. После опубликованного видео о спасении животных из херсонского зооуголка он стал главным «подозреваемым» в краже енота.

Пользователи соцсетей решили сделать забавные скриншоты с владельцем «Тайгана», на которых он ловит пушистого животного за хвост. Кадр из видео быстро распространился в Сети и даже стал мемом.

Видео с енотом Зубков опубликовал на своем Youtube-канале «Человек-Лев». Однако в ролике видно, что сотрудники парка забирают животных из херсонского зоопарка и грузят их в специальный фургон. Таким образом они спасали четвероногих от обстрелов.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», херсонские животные, которые во время спецоперации оказались под обстрелами ВСУ, на время переехали в Крым. Их разместили в белогорском парке львов. По словам Зубкова, за это время удалось вывезти 18 особей, которые все еще проходят месячный карантин в специальных вольерах. На полуостров приехали волки, ослики, еноты, ламы, фазаны, орлы и другие виды птиц.