В Саках строят новую набережную

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

В городе Саки на северо-западе Крыма строят новую набережную с широкой прогулочной зоной. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. Вместе с главой администрации города Александром Овдиенко премьер Крыма проинспектировал ход строительства объекта.

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

– В городе Саки идет строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». После окончания всех строительных работ на этом месте будет прилегающий участок морской набережной с широкой прогулочной зоной, будет уложена тротуарная плитка. <…> Уверен, что этот объект станет популярным для жителей и гостей республики в курортный сезон, – написал премьер в своем телеграм-канале.

Напомним, город Саки вошел в топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма в России. Курорт славится лечебными грязями.

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