Крымские аграрии собрали более 120 тысяч тонн плодово-ягодной продукции

Фото: Минсельхоз Республики Крым

С начала года садоводы Крыма собрали более 120 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, что на 12 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

– Урожай собранной ежевики, персиков, сливы, алычи, яблок и груш примерно на 12 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука.

Ранее сообщалось, что крымские аграрии завершили уборку подсолнечника, собрав 111 тысяч тонн - на 14% больше, чем в прошлом году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50