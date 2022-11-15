Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Крыму установили более тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Теперь на территории полуострова функционируют десятки пунктов приема макулатуры, стекла, металла и даже батареек.

Как передает «Крым 24», пластик получает вторую «жизнь»: его перерабатывают и делают из него скамейки, покрышки для автомобилей, покрытия для спортивных площадок.

Напомним, вот так, например, выглядят скамейки из переработанного пластика. На таких можно посидеть теперь не только в сквере возле Дворца культуры профсоюзов. Уличная мебель, которая не портится от дождя и практически не теряет своего окраса со временем, теперь украшает многие общественные пространства города.

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