В Симферополе до 18 ноября будут проводится проверки автобусов

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В крымской столице до 18 ноября будут проводится проверки общественного транспорта сотрудниками ГИБДД в рамках мероприятия «Перевозчик - Зима 2022».

Как пишет Крымская газета, особое внимание будет уделяться готовности автобусов к работе зимой. Проверят также техническое состояние транспорта, их укомплектованность и наличие технического осмотра. Не забудут и про документы о регистрации, путевые листы с отметками о прохождении медосмотра шоферов.

Нарушителей ждут штрафы.

Ранее в многоквартирных домах Симферополя провели плановую проверку подвалов. Уже завершена уборка в 257 подвальных помещениях.

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