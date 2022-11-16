Воды по некоторым адресам не будет до вечера
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Часть Симферополя осталась без воды 16 ноября из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Так, до 14.00 краны будут сухими по адресам: улица Титова, улица Перегонец, улица Краснодарская, переулок Шелковичный, а также прилегающие улицы и переулки.
Также до 18.00 будет ограничено холодное водоснабжение на улицах Чехова, Краснознаменная, Таврическая, Сергеева-Ценского, а также в переулках Крымчакский и Белогорский.
Кроме того, с 10.00 до 17.00 без водоснабжения останется улица Ковыльная.
В Симферополе 16 ноября отключат свет на 13 улицах. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.
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