В Симферополе в ДТП постралали два человека в ночь на 16 ноября

Фото: МВД по РК

В Симферополе в ночь на 16 ноября в районе проспекта Победы произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

- Водитель 1968 г.р., управляя автомобилем Фольксваген, двигаясь по улице Лермонтова в сторону проспекта Победы не уступил дорогу движущемуся транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем БМВ, под управлением водителя 1991 года рождения, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля БМВ попали в больницу с травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД

Напомним, минувшим вечером в Севастополе ДПС-ник влетел в полицейскую машину на «встречке». Он спешил доставить пострадавшего после другого ДТП коллегу в больницу. Оба пострадавших в двух авариях сотрудника полиции в настоящее время находятся в медучреждении с тяжелыми травмами.

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