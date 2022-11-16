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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:46

Маршрут «Экологическое кольцо» в Крыму закрыли на неделю

Проводятся ремонтные работы
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Вход на маршрут «Экологическое кольцо» временно ограничили из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

- В связи с проведением ремонтных работ, вход на маршрут «Экологическое кольцо» (Боткинская тропа) будет ограничен текущую неделю, - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация об открытии маршрута заблаговременно будет опубликована отдельно.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту 16 ноября остановят для монтажа третьего пролета. Ограничения будут действовать с 04.00 до 16.00 часов.

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