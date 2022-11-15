Движение по Крымскому мосту 16 ноября остановят для монтажа третьего пролета

Работы по восстановлению разрушенной части Крымского моста завершатся в декабре текущего года. Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

В среду на двенадцать часов перекроют автомобильное движение по Крымскому мосту в связи с третьим этапом ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- 16 ноября 2022 года с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно, - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября на переправе был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Во второй половине октября был завершен демонтаж обвалившихся пролетов. Надвижку первого нового пролетного строения Крымского моста завершили 8 ноября, второй масштабный этап работ был проведен 11 ноября.

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