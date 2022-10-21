Крымский мост в две смены ремонтируют 400 человек

На Крымском мосту завершается демонтаж обвалившихся пролетов Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту рабочие завершают демонтаж обвалившихся пролетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Сейчас завершаем демонтаж обвалившихся пролетов. Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой, – написал он.

Вице-премьер отметил хорошую работу строителей, а также оперативность производства и поставки необходимых металлических конструкций.

– По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы, – добавил он.

По словам Хуснуллина, сейчас на мосту в две смены работают 400 человек, задействовано 40 единиц техники.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Восстановление переправы должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что для восстановления моста на трех отечественных заводах изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций.

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