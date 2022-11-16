В настоящее время в регионе продолжают работать 103 прививочных пункта Фото: Иван МАКЕЕВ

Более полмиллиона крымчан прошли вакцинацию против гриппа, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

- На сегодняшний день против гриппа в Крыму вакцинировались 592 009 человек, из них 155 335 детей и 436 674 взрослых, - сказал он.

Он напомним, что плановый показатель вакцинации в республике составляет 60% населения - это 1 159 166 человек, из которых 283 002 детей и 876 164 взрослых.

В настоящее время в регионе продолжают работать 103 прививочных пункта.

Ранее сообщалось, что сезонный всплеск ОРВИ и гриппа в Крыму ожидается к концу года. Дело в том, что период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября.

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