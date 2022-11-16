97% туристов, посетивших в этом году Крым, намерены вернуться вновь

Почти 100% туристов, отдохнувших в этом году в Крыму, планируют вернуться вновь Фото: Екатерина НАЗАРОВА

97% опрошенных гостей Крыма (порядка четырех тысяч человек) планируют снова вернуться на отдых в республику, 55% из них намерены посетить полуостров уже в следующем году и 42% - в следующие пять лет.

- Большинство туристов получали информацию об отдыхе в Крыму благодаря средствам массовой информации - 56%, 29% - благодаря личным связям, рекомендациям знакомых и родных, - сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Интересно, что впервые Западное побережье Крыма в высокий сезон опередило Южный берег Крыма по числу отдыхающих (41%). На Южном берегу отдохнули около 40,3% приезжих. Еще 15% выбрали восток полуострова. А решили посвятить отпуск центру полуострова, в частности, столице - Симферополю.

Ранее эксперт заявил, что наплыва туристов в Крыму на Новый год-2023 не будет из-за неработающего аэропорта.

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