Спрос на поезда в Крым в 2022 году вырос в два раза

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Железнодорожные перевозки пассажиров на юг России выросли в 2022 году на 35%, в Крым - в два раза. Увеличение спроса связано с закрытием воздушных портов юга России.

- Перевозка железнодорожным транспортом - уникальный результат. В Крым, хоть не мы везем, а компания «Гранд сервис экспресс», в два с лишним раза вырос объем перевозки, – цитирует Крымская газета главу РЖД Олега Белозерова.

Ранее сообщалось, что 97% туристов, посетивших в этом году Крым, намерены вернуться вновь. Интересно, что впервые Западное побережье Крыма в высокий сезон опередило Южный берег Крыма по числу отдыхающих (41%). На Южном берегу отдохнули около 40,3% приезжих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50