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НовостиЭкономика17 ноября 2022 12:25

В Евпатории потратят 39 млн рублей на новогоднее декоративное освещение

Работы должны быть выполнены до 15 декабря
Екатерина НАЗАРОВА
Правительство Евпатории направит на монтаж праздничной иллюминации 39 млн рублей

Правительство Евпатории направит на монтаж праздничной иллюминации 39 млн рублей

Фото: Иван Макеев

В Евпатории в этом году потратят 39 миллионов рублей на декоративное новогоднее освещение. Этому свидетельствует соответствующее постановление администрации города.

- Определить индивидуального предпринимателя Пронина Евгения Павловича единственным исполнителем по контракту, предметом которого являются работы по благоустройству территории муниципального образования городской округ Евпатория РК (монтаж элементов оформления иллюминации) с ценой контракта 39 005 000 рублей, - говорится в сообщении.

Авансовый платеж - 15% (5 миллионов 850 тысяч рублей). Работы должны быть выполнены до 15 декабря.

Ранее специалист рассказал, какую пиротехнику в Крыму можно использовать в период новогодних праздников. В настоящий момент в республике действует запрет на использование салютов и фейерверков.

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