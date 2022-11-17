В Евпатории потратят 39 млн рублей на новогоднее декоративное освещение

Правительство Евпатории направит на монтаж праздничной иллюминации 39 млн рублей Фото: Иван Макеев

В Евпатории в этом году потратят 39 миллионов рублей на декоративное новогоднее освещение. Этому свидетельствует соответствующее постановление администрации города.

- Определить индивидуального предпринимателя Пронина Евгения Павловича единственным исполнителем по контракту, предметом которого являются работы по благоустройству территории муниципального образования городской округ Евпатория РК (монтаж элементов оформления иллюминации) с ценой контракта 39 005 000 рублей, - говорится в сообщении.

Авансовый платеж - 15% (5 миллионов 850 тысяч рублей). Работы должны быть выполнены до 15 декабря.

Ранее специалист рассказал, какую пиротехнику в Крыму можно использовать в период новогодних праздников. В настоящий момент в республике действует запрет на использование салютов и фейерверков.

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