В Симферополе могут демонтировать еще 53 нелегальных объекта

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В Симферополе состоялось заседание комиссии по демонтажу объектов, незаконно расположенных на территории городского округа.

- Были рассмотрены материалы по незаконно размещенным конструкциям, в числе которых капитальные и нестационарные объекты: киоски, павильоны, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения и другие, - сообщила первый замглавы администрации Симферополя Олеся Силантьева.

По ее словам, комиссия приняла решение о сносе еще 53 объектов, 30 из которых - капитальные строения, 4 - НТО и 19 - нестационарные объекты. Уточняется, что некоторые из них могут привести в соответствие.

Кроме того, продолжается рассмотрение обращений граждан по объектам и конструкциям, имеющим признаки установленных без правовых оснований.

Ранее в Симферополе признали незаконными и подлежащими сносу еще 18 объектов. Среди них капитальные строения, пристройки, гаражи и ограждения.

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