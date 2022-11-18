Тепло вместо снегопадов придет в Крым на выходных

Обещанный синоптиками снег в Крыму так и не выпал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместо обещанного первого снега в Крыму на этих выходных ожидается до +18 градусов тепла.

Как пишет КИА со ссылкой на Крымский гидрометеоцентр, в субботу, 19 ноября будет теплая, но дождливая погода - днем +11…+16, ночью +6…+11, ветер юго-западный до 8-13 метров в секунду.

В воскресенье, 20 ноября - переменная облачность. Сильных дождей не ожидается. Ветер юго-восточный до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Керчи штормовой ветер повалил деревья на линии электропередачи в ночь на 18 ноября. Энергетики устраняют прорывы на сетях, а газовщики проверяют состояние труб.

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