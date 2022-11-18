Школьники Симферополя воссоздали Нюрнбергский процесс

Фото: "Крым 24"

Ученики одной из школ Симферополя реконструировали самый известный международный судебный процесс над военными преступниками нацистской Германии. После недель подготовки ученики 10 класса провели собственное судебное заседание и вынесли приговор.

- Повествование о судьбах ровесников, повествование о судьбах крымчан, которые стали жертвами фашизма и их пособников концлагеря на территории бывшего совхоза «Красный», является главным предметом нашего общения с посетителями молодого возраста, - сообщил «Крым 24» заведующий отделом ЦМТ «Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма Концлагерь «Красный» Сергей Жученко.

Напомним, ранее спикер крымского парламента обратился к президенту России с просьбой помочь найти финансирование на возведение музейно-выставочного комплекса в рамках третьей очереди строительства мемориала «Концлагерь «Красный» в Симферопольском районе.

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