Эксперт Роспотребнадзора: первая волна гриппа в Крыму может начаться в декабре

В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая волна заболеваемости гриппом может накрыть Крым в конце декабря.

- У нас есть еще две недели, чтобы активно иммунизироваться. Я ставлю такой период, потому что с момента иммунизации нужно еще наработать иммунитет, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎.

Ранее еще один специалист заявлял, что всплеск ОРВИ и гриппа в Крыму ожидается к концу года. По его словам, период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября.

Ранее сообщалось, что вакцинацию против гриппа прошли более полумиллиона жителей Крымского полуострова. Плановый же показатель иммунизации в республике составляет 60% населения - 1 159 166 человек.

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