Эксперт Роспотребнадзора: первая волна гриппа в Крыму может начаться в декабре

В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Первая волна заболеваемости гриппом может накрыть Крым в конце декабря.
- У нас есть еще две недели, чтобы активно иммунизироваться. Я ставлю такой период, потому что с момента иммунизации нужно еще наработать иммунитет, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио «Спутник в Крыму».
Ранее еще один специалист заявлял, что всплеск ОРВИ и гриппа в Крыму ожидается к концу года. По его словам, период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября.
Ранее сообщалось, что вакцинацию против гриппа прошли более полумиллиона жителей Крымского полуострова. Плановый же показатель иммунизации в республике составляет 60% населения - 1 159 166 человек.
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