Керчь останется без воды 23 ноября из-за ремонтных работ на магистральном водоводе

Узнать информацию о расположении водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно будет по телефону: +7 (978) 097-47-79 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Керчи 23 ноября временно останутся без воды из-за ремонтных работ на магистральном водоводе, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе Ду-1020 мм и ревизии запорной арматуры Ду-1000 мм на водоочистной станции Керчи 23 ноября с 09.00 до 22.00 (ориентировочно) будет снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Керчи, - говорится в сообщении.

Водоснабжение должно быть восстановлено к 08.00 часам 24 ноября. Будет организован подвоз воды.

Ранее КП-Крым писала, что В Симферополе 21 ноября отключат свет на 19 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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