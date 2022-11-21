Сенатор Бондарев заявил об отсутствии у Киева военной силы и ресурсов для атаки Крыма

20 ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что армия страны со временем займется возвращением Крыма под свой контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Украины нет военной силы и ресурсов для наступления на Крымский полуостров, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

- У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук не исключил возможность нанесения провокационного удара по полуострову со стороны Украины. По его словам, Крым продолжает оставаться красной линией в отношении действий Запада.

Ранее британское издание The Times сообщило, что в случае, если президент Украины решит нанести удар по Крыму, Запад может пересмотреть вопросы поддержки киевского режима и лишить его финансирования.

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