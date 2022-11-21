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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:53

Сенатор Бондарев заявил об отсутствии у Киева военной силы и ресурсов для атаки Крыма

По его мнению, страны Запада не приложат усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре
Екатерина НАЗАРОВА
20 ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что армия страны со временем займется возвращением Крыма под свой контроль

20 ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что армия страны со временем займется возвращением Крыма под свой контроль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Украины нет военной силы и ресурсов для наступления на Крымский полуостров, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

- У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук не исключил возможность нанесения провокационного удара по полуострову со стороны Украины. По его словам, Крым продолжает оставаться красной линией в отношении действий Запада.

Ранее британское издание The Times сообщило, что в случае, если президент Украины решит нанести удар по Крыму, Запад может пересмотреть вопросы поддержки киевского режима и лишить его финансирования.

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