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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 9:50

Под Судаком в ДТП с участием двух легковушек пострадали три человека 18 ноября

Одному из них была проведена иммобилизация шейного отдела позвоночника
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

В минувшую пятницу на участке автодороги Алушта - Судак - Феодосия произошло ДТП с участием двух легковушек «Daewoo Nexia» и «Renault Logan». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- К сожалению, в результате ДТП пострадали три человека. Водитель автомобиля «Renault Logan» оказался заблокирован элементами конструкций машины. Пострадавшему проведена иммобилизация шейного отдела позвоночника, - говорится в сообщении.

С помощью специнструмента «Хулиган» пострадавшего достали из машины и передали сотрудникам «скорой» помощи. Водитель и пассажир автомобиля «Daewoo Nexia» в госпитализации не нуждались.

Напомним, в Симферополе утром 21 ноября произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, двое из них - дети. На Восточном обходе занесло одного из водителей, в результате чего по цепной реакции столкнулись несколько машин.

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