Где в Крыму в течение недели будут перебои водоснабжения

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторым жителям Крымского полуострова в течение текущей недели предстоит потерпеть неудобства, связанные с отключением воды. Об этом сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма», пишет Крымская газета.

Так, с 23.00 часов 21 ноября до 23.00 (ориентировочно) 22 ноября будет ограничено водоснабжение в микрорайоне Л. Украинки, а также ЖК «Жигулина Роща».

В Ленинском районе с 20.00 часов 21 ноября до 18.00 часов (ориентировочно) 22 ноября будет ограничение водоснабжения в поселке Ленино (улица Фрунзе) поселке Ильчево (улицы Виноградная, Коммунаров) и поселке Черниговский.

С 23.00 часов 23 ноября до 23.00 (ориентировочно) 24 ноября будет ограничено водоснабжение Добровской долины в Симферопольском районе, в том числе сел Доброе, Заречное, Пионерское, Андрусово, Лозовое и СНТ «‎Салгир»‎.

Кроме того, напомним, Керчь останется без воды 23 ноября из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. Водоснабжение должно быть восстановлено к 08.00 часам 24 ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50